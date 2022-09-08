Бывшего президента США Барака Обаму горячее приняли в Белом доме, чем действующего главу государства Джо Байдена.

Обама с супругой прибыли в Белый дом на традиционное представление портретов президента и первой леди. Картины будут висеть в Белом доме на постоянной основе.

Как видно из кадров трансляции, после того, как Байден и бывший президент вошли в зал, Обама стал пожимать руки и обниматься с присутствующими, действующий глава государства ограничился несколькими рукопожатиями, а затем и вовсе отправился на сцену ожидать, когда Обама завершит приветствия.

Аналогичное случилось, когда Обама был в Белом доме в прошлый раз в апреле: Байден в растерянности ходил по сцене, пока бывшего президента окружили присутствующие.

Ранее "Страна" сообщала, что Барак Обама не заметил рецессии в США и заявил, что в стране прогресс.