Бывший президент США Барак Обама заявил, что в стране происходит прогресс.

Об этом он написал в Твиттере 28 июля.

"Я благодарен президенту Байдену и тем в Конгрессе — демократам или республиканцам, кто работает на благо американского народа. Прогресс не всегда случается сразу, но он случается, и вот как он выглядит", - написал Обама в посте, оценив работу администрации Байдена в сфере экономики.

Запись появилась на фоне данных о втором подряд квартале снижающегося в США ВВП. Он упал на 0,9%, хотя аналитики ожидали роста на 0,5%. Причем падение показателя происходит второй квартал подряд. А когда два или более подряд квартала экономика снижается, объявляется рецессия.

Несмотря на это министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономический рост в стране замедляется, риск рецессии существует, но неизбежной она не является. Йеллен сказала, что высокие показатели занятости и потребительских расходов в США свидетельствуют о том, что экономика США в настоящее время не находится в состоянии рецессии.

В таком же духе высказался и Джо Байден, назвав рецессию замедлением экономики.