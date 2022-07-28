Президент США Джо Байден прокомментировал новость о наступлении в США рецессии.

Его заявление по этому поводу опубликовал Белый дом.

Согласно оценке Бюро экономического анализа, ВВП США упал на 0,9% во II квартале, хотя аналитики ожидали роста на 0,5%. Причем падение показателя происходит второй квартал подряд. А рецессия объявляется, когда два или более подряд квартала экономика снижается.

В Минфине США предложили считать текущую ситуацию не рецессией, а необходимым замедлением. В том же духе высказался и Байден.

"После прошлогоднего исторического экономического роста и восстановления всех рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемического кризиса, не удивительно, что экономика замедляется, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию. Но даже несмотря на то, что мы сталкиваемся с историческими глобальными проблемами, мы на правильном пути, и мы выйдем из этой ситуации сильнее и в большей безопасности", - считает Байден.

Он также заверил, что американский рынок труда остается сильным: уровень безработицы составляет 3,6%, и только во втором квартале было создано более 1 миллиона рабочих мест. Потребительские расходы продолжают расти.

"Мой экономический план направлен на снижение инфляции, не отказываясь от всех экономических достижений, которые у нас есть", - сообщил Байден.

Чуть более недели назад МВФ предупредил страны ЕС о рецессии из-за отказа от газа из России.

А позавчера стало известно, что в Германии упал один из важнейших экономических барометров - индекс деловых настроений. Таким образом, страна оказалась на грани рецессии.