ВВП США во II квартале текущего года упал на 0,9%, хотя аналитики ожидали роста на 0,5%. Причем падение показателя происходит второй квартал подряд. А когда два или более подряд квартала экономика снижается, объявляется рецессия.

Оценку состояния ВВП дало Бюро экономического анализа.

Ключевая составляющая американского ВВП - потребительские расходы - хотя и замедляет темпы роста, но сохраняет положительную динамику на уровне 1%. Частные валовые инвестиции во II квартале резко сократились на 13,5%

Экспорт вырос на 18% после падения в I квартале, а импорт, напротив, существенно замедлил темпы роста до 3,1%.

Расходы американского правительства падают третий квартал подряд, оказывая негативное влияние на ВВП.

В I квартале, согласно финальной оценке, экономика США упала на 1,6%.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономический рост в стране замедляется, риск рецессии существует, но неизбежной она не является.

Йеллен сказала, что высокие показатели занятости и потребительских расходов в США свидетельствуют о том, что экономика США в настоящее время не находится в состоянии рецессии.

В июне в США сохранялся высокий уровень занятости: было создано 372 000 рабочих мест, а уровень безработицы остался на уровне 3,6%. Это был четвертый месяц подряд, когда количество рабочих мест увеличилось более чем на 350 000.

"Это не экономика, которая находится в рецессии. Но мы переживаем переходный период, когда рост замедляется, и это необходимо и целесообразно", - считает Йеллен.

Между тем президент США Джо Байден прокомментировал новость о наступлении в стране рецессии в духе заявления Йеллен. Он сказал, что это не рецессия, а замедление экономики.

Как писала "Страна", МВФ предупредил страны ЕС о рецессии из-за отказа от газа из России.