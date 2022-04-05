В Белый дом 5 апреля пришел бывший президент Барак Обама. В какой-то момент присутствующие окружили его, а действующий глава американской администрации Джо Байден остался один.

На видео с приема в Белом доме видно, как Байден с озадаченным выражением лица смотрит на окружившую Байдена толпу, а затем смущенно разводит руками.

Обама впервые с 2017 года вернулся в Белый дом в составе "группы поддержки" действующего президента, чтобы помочь восстановить авторитет его администрации. Последнюю все громче обвиняют в рекордно высокой инфляции, вялом восстановлении экономики, а также участии в развитии украинского кризиса.

Многие жители США крайне негативно отнеслись к возобновлению политической активности Обамы.

"Обама реально утверждает, что его закон якобы о доступном здравоохранении оказал положительное влияние? Вы издеваетесь? Он не сделал ничего, кроме как взвинтил рыночные цены до небес", "Благодаря Обаме моя страховка выросла с $35 в месяц до нынешних $629 в месяц и $7000 вычета. Спасибо Obamacare!", "Благодаря Обаме стоимость моей медицинской страховки теперь в три раза больше", - пишут американцы в соцсетях.

Как писала "Страна", во время визита Обамы Байден пошутил, заявив, что его зовут Джо Байден и он вице-президент у Обамы.

Мы также сообщали, что Байден во всех внутренних проблемах США винит президента РФ Владимира Путина.