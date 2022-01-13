После своего обращения к гражданам США, темой которого стало противодействие распространению коронавируса, президент Джо Байден попросил журналистов покинуть помещение, чтобы дать возможность работать с представителями администрации. В ответ на все вопросы СМИ глава государства молча кивал.

Об этом сообщает издание "РИА-Новости" в четверг, 13 января.

Также президент США пошутил в ответ на вопрос журналистов о своей следующей пресс-конференции.

"Я тоже", – ответил американский лидер на реплику репортера о том, что журналисты "с нетерпением ждут" пресс-конференции президента.

Кроме того, автор доклада Комитета защиты журналистов заявил, что у репортеров меньше доступа к Байдену, чем они хотели бы.

Известно, что за первый год правления действующий президент США дал 22 интервью новостным изданиям, тогда как Дональд Трамп встречался с журналистами 92 раза, а Барак Обама - 150 раз.

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. Очередную оговорку он допустил во время выступления в Университетском центре Атланты.

Также мы писали, что Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия сторонниками Трампа попыткой госпереворота.