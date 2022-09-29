На автомобильной заправке возле Яворова во Львовской области хасидам отказали в обслуживании. Об этом в телеграм-канале сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Инцидент случился сегодня, 29 сентября. В организации считают это проявлением антисемитизма и нарушением равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности (ст. 161 УК Украины).

Как писала "Страна", недавно в Умани завершилось традиционное празднование Рош-ха-Шана. Оно проходило с 25 по 27 сентября. Несмотря на войну, в мероприятиях в этом году приняли участие 23 тысячи человек. Такую цифру в Объединенной еврейской общине Украины озвучивали по состоянию на 25 сентября.

В этом году на Еврейский новый год в Умани ввели "сухой закон" и не продавали пиротехнику, а доступ к местам паломничества осуществлялся по пропускам. Сейчас паломники, прибывшие в Украину на праздник, уже покидают Умань, сообщил на днях замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Страна" публиковала репортаж с Рош ха-Шана в Умани, где один из паломников ударил местную жительницу.