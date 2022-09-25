Умань заполняется паломниками-хасидами, традиционно приезжающими сюда на могилу цадика Нахмана, чтобы встретить Рош ха-Шана (еврейский Новый год). В этом году в городе значительно усилены меры безопасности.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По словам правоохранителей, в этом году паломником меньше где-то на 50%.

Хасиды рассказали, что добирались до Умани через Молдову или Польшу на такси за 700-1000 долларов с человека. Угроза обстрелов их не пугает, и они готовы на все, чтобы отдать дань памяти своему ребе.

На въезде в Умань действуют пять блокпостов, где проводится проверка документов и транспортных средств.

На место празднования не допускаются женщины, это связано с инцидентом который произошёл сегодня в 14:00. По словам правоохранителей, на местную жительницу напал один из паломников, ударив ее по лицу. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Все участники задержаны.

В остальном хасиды ведут себя достаточно сдержано, говорят правоохранители.

"Из соображений безопасности мы не можем сообщить количество прибывших паломников но это более 20 тысяч человек", - сообщила начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк.

Она добавила, что на период празднования Рош ха-Шана в Умани действует ряд ограничений.

"С 19 по 30 сентября 2022 года запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, а также пневматического оружия и игрушек, которые имитируют оружие. Также запрещено пешеходное и автомобильное движение во время комендантского часа", - рассказала Вовк.

На видео можно увидеть жизнерадостных людей, готовящихся к празднику. На внезапно раздавшийся сигнал воздушной тревоги они не обращают особого внимания.

Всех паломников проверяют на металлодетекторе перед тем как они проходят к месту паломничества. А журналистов пускают только небольшими группами в сопровождении полиции.

Напомним, что в конце августа СБУ и Нацполиция рекомендовали хасидам воздержаться от визита в Украину на празднование еврейского Нового года – Рош-ха-Шана, хотя ранее СМИ писали, что в Кабмине рассматривали возможность запрета пересечения границы хасидам.