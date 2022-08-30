В Умани в связи с празднованием еврейского Нового года - Рош ха-Шана - с 19 по 30 сентября усилят меры безопасности.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В частности, в Умани запретят:

проведение любых массовых мероприятий;

продажи алкогольных напитков и пиротехнических изделий;

движение транспорта и парковку на отдельных участках.

Также в городе усилят пропускной режим и контроль за перемещением граждан и ограничат доступ к местам паломничества.

Напомним, что хасидам не стали запрещать праздновать Рош-ха-Шана в Умани, но СБУ рекомендуют этого не делать из-за угрозы провокаций и ракетных ударов.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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