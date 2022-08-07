Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о прекращении операции в секторе Газа.

Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

По словам Лапида, "цели операции достигнуты и ее дальнейшее проведение может принести только вред".

Ранее сообщалось, что перемирие в секторе Газа начинается сегодня вечером, в 20:00 по Киеву (совпадает с местным временем).

Напомним, Израиль уничтожил верхушку палестинской организации "Исламский джихад" в ходе операции, начатой 5 августа. В секторе Газа были убиты Халиф Мансур и Тайсир Джабари. Это стало итогом операции "Рассвет" против "террористических целей" палестинской группировки "Исламский джихад", начатой в ответ на обстрел Ашдода.

Завершению операции Израиля предшествовали ракетные удары из сектора Газа. Так, армия обороны Израиля заявила, что "Исламский джихад" выпустил по территории страны 350 реактивных снарядов.

Ранее мы писали, что после проведенной военной операции Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Уточняется, что сейчас ожидается ответ палестинской стороны.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему в Израиле началось очередное обострение.