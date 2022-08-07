После проведенной военной операции Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в Секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что сейчас ожидается ответ палестинской стороны.

"Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины", — сказано в сообщении.

Израиль 5 августа начал военную операцию против Палестины и группировки "Исламский джихад". Армия заявила о проведении спецоперации против группировки "Исламский джихад".

Перемирие в секторе Газа начинается сегодня вечером, в 20:00 по Киеву (совпадает с местным временем).

Израильские ВВС третий день наносят удары по объектам поддерживаемого Ираном "Исламского джихада", уничтожив десятки укреплений и постов, которые те выстроили вдоль границы с Израилем.

В ответ исламисты обстреливают Израиль ракетам "Град" и их аналогами десятки тысяч израильтян в бомбоубежищах. Армия Израиля объявила 40-километровую зону вокруг сектора Газы закрытой военной зоной. Там отменили все мероприятия, а жителей призвали находиться рядом с бомбоубежищами.

Позже в Израиле отчитались об уничтожении верхушки палестинской организации "Исламский джихад". Были убиты Халиф Мансур и Тайсир Джабари.

Ранее "Страна" разбиралась в подоплеке этого конфликта.