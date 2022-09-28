Завершилось празднование Рош-ха-Шана, собирающее ежегодно в Умани тысячи паломников-хасидов со всего мира. Празднования продолжались с 25 по 27 сентября, в них приняли участие 23 тысячи человек, заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В этом году на Еврейский новый год в Умани ввели "сухой закон" и не продавали пиротехнику, а доступ к местам паломничества осуществлялся по пропускам.

Сейчас паломники, прибывшие в Украину на праздник, уже покидают Умань, сообщил Тимошенко.

Напомним, несмотря на войну, в Умань в начале сентября прибыли более тысячи хасидов для празднования Рош-ха-Шана.

Всего в Умань прибыли более 23 тысяч хасидов для празднования еврейского Нового года.

"Страна" публиковала репортаж с Рош ха-Шана в Умани, где один из паломников ударил местную жительницу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

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