Более тысячи паломников уже прибыли в Умань на празднование Рош-ха-Шана.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

После 18 сентября должны прибыть до 10 тысяч верующих.

Табурец отметил, что местные власти заранее предупреждали паломников об опасности пребывания в Украине из-за российской военной агрессии и просили не приезжать на празднование Рош-ха-Шана.

"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", – сказал Табурец.

Он объяснил, что просьба воздержаться от поездки в Умань обусловлена ​​высокой вероятностью ракетных ударов и напомнил, что Умань в начале войны сильно пострадала от ракетных обстрелов.

"Будут введены дополнительные ограничения с точки зрения соблюдения комендантского часа. То есть мы будем вести учет по каждому человеку, будем запрещать передвижение по городу и на автомобильном транспорте, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты", – сказал глава ОВА.

Он рассказал, что уже проводятся в постоянном режиме контрразведывательные и антитеррористические мероприятия. Также, как отметил глава ОВА, будет запрещена массовая торговля и скопление людей.

"Надеюсь, что верующие сознательно приедут в значительно меньшем количестве, но рассчитываем все равно, что до 10 тысяч их будет. Как будет в реальности – посмотрим. Сейчас у нас уже более 1 100 человек прибыли и там проживают. Активного прибытия ожидаем, начиная с 18-19 сентября", – отметил Табурец.

Напомним, еще в конце августа СБУ и Нацполиция рекомендовали хасидам воздержаться от визита в Украину на празднование еврейского Нового года – Рош-ха-Шана, хотя ранее СМИ писали, что в Кабмине рассматривают возможность запрета пересечения границы хасидам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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