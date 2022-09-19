Несмотря на войну, в Умань Черкасской области приехали 4000 хасидов на празднование Рош-ха-Шана.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

"По данным Объединенной еврейской общины Украины, 4000 хасидов уже прибыли в Умань на ежегодное паломничество по случаю Рош а-Шана. С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", - сообщили в ОЕОУ.

Ежегодно на Еврейский Новый год в Умань приезжают 25-30 тысяч хасидов. Но в этом году мероприятия в связи с войной запрещены, а в прошлом году они запрещались из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в начале сентября сообщалось о приезде в Украину около 1000 паломников. Ожидается, что после 18 сентября должны прибыть до 10 тысяч верующих. Вместе с тем, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец говорил, что местные власти заранее предупреждали паломников об опасности пребывания в Украине из-за российской военной агрессии и просили не приезжать на празднование Рош-ха-Шана.

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