Экс-депутат Киевского городского совета Михаил Ковальчук попал в очередной антисемитский скандал. В своем Facebook он заявил, что некоторые ортодоксальные иудеи совершают ритуальные убийства детей.

"В ночь за полнолуние иудейские раввины, читая молитвы из своих священных писаний призывают бесов. Некоторые ортодоксальные иудеи практикуют ритуальные убийства людей, чаще всего их жертвами становятся маленькие дети, дети не евреев (гоев)", - пишет Ковальчук.

Объединённая еврейская община Украины уже заявила, что данные высказывания являются антисемитизмом согласно Закону "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" и нарушают статью 161 УК Украины.

"Объединенная еврейская община Украины призывает к немедленной реакции правоохранительных органов. Подобные высказывания недопустимы в единой Украине, и тем более во время военного положения и со стороны депутата городского совета", - говорится в сообщении организации.

Отметим, правда, что Ковальчук с начала войны не является депутатом Киевсовета. "Батькивщина" применила против него императивный мандат и лишила статуса депутата как раз из-за его высказываний в соцсетях, что мобилизация в Украине не имеет юридической силы, потому что война не объявлена.

Ранее Ковальчук неоднократно попадал в антисемитские скандалы. Как-то раз он дважды за одну за неделю опубликовал в соцсети цитату из "Майн кампф".

Ковальчук является главой организации "Национал-патриотическое движение Украины".

До попадания в Киевраду он вместе с группой лиц приставал к иностранцам на улицах Киева, угрожая физической расправой. В частности, досталось гражданину Израиля.

Также был уличен в рэкете столичных застройщиков под видом активной общественной деятельности.

А во время локдауна боролся с запретом заниматься спортом на столичном Гидропарке, обещал противостоять полиции, если она будет им мешать. Группа спортсменов тогда напала на журналистку телеканала ZIK, которая снимала нарушителей карантинного режима.