Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что переговоры с Израилем нужно проводить тихо и незаметно.

Об этом он сказал в интервью ФейгинLIVE.

"У Израиля свое очень сложное, непростое положение. Я уверен до сих пор и всегда буду уверен, что Израилю необходимо думать в первую очередь о безопасности Израиля и своих собственных граждан в конкретной обстановке, которая сложилась на Ближнем Востоке. А все переговоры с Израилем лучше проводить тихо, незаметно за кофе в европейских столицах, не привлекая внимание и тогда, может, что-то сложится", - сообщил Арестович.

Кроме этого он отметил, что у Израиля с РФ сложные отношения, но в их развитии Израиль заинтересован больше, чем в развитии отношений с Украиной.

Также Арестович считает, что Израиль будет заинтересован в сотрудничестве с РФ больше даже если Иран от Москвы взамен за дроны и ракеты получит что-то такое, что может угрожать национальной безопасности Израиля.

"Например, Россия поставила вооружение "Хезболле", скажем так, которое оказалось у "Хезболле" очень быстро. Те же противотанковые комплексы, которыми убили очень много израильских танкистов и военнослужащих во время второй Ливанской войны в 2006 году. И тем не менее, отношения с Россией после этого только укреплялись. Уж больно специфическую политику вынужден проводить Израиль", - сказал Алексей Арестович.

Советник ОП сказал, что больше рассчитывает на страны НАТО.

"Они уже подтвержденные и гарантированные наши союзники. На страны большой семерки я тоже рассчитываю. Израиль пусть защищает своих граждан. Поможет - скажем огромное спасибо. Но даже если поможет, мы, скорее не будем афишировать его помощь, чтобы не подставлять Израиль", - сообщил Арестович.

Напомним, ранее Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО и прочее вооружение.

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