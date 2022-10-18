Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. Он обладает хорошими тактико-техническими характеристиками, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Как писала "Страна", 18 октября в Киеве на левом берегу прогремели по меньшей мере три взрыва в Деснянском районе. В Офисе президента сообщили об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага.

По последним данным, утренними обстрелами была повреждена ТЭЦ и еще один неназванный объект критической инфраструктуры.

В результате атаки по киевской ТЭЦ уже трое погибших. Все погибшие - работники коммунальных служб. По словам мэра столицы Виталия Кличко, подвергшиеся удару объекты инфраструктуры очень сильно повреждены, ГосЧС делает все, чтобы ликвидировать последствия.

Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив остался без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.

Власти Киева сегодня также не исключают веерных отключений электроэнергии.