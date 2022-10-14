США передадут Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в октябре. Они помогут усилить противовоздушную оборону.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

По словам Резникова, украинские специалисты уже начали обучаться работе с этими ЗРК.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, сколько комплексов NASAMS планируют передать США

Мы писали, что в Белом доме обещали, что ЗРК NASAMS прибудут в Украину в ближайшее время.

Вместе с тем, 16 сентября сообщалось, что Вашингтон ожидает, что два зенитно-ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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