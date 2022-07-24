Министерство обороны Великобритании заявило, что ВСУ получили шесть зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. А в сети появились фото британского ЗРК на фронте.

Stormer HVM – это самоходная зенитная британского производства. Первые комплексы поступили на вооружение в конце 90-х годов прошлого века.

Бронемашина оборудована дизельным двигателем, который позволяет ей разгоняться до 80 км/ч. Запас хода достигает 600 км. Экипаж состоит из 3 человек. На крыше Stormer HVM установлена поворотная пусковая установка для восьми ракет Starstreak. Еще 12 ракет вмещает кормовой отсек в корпусе.

Stormer HVM может обнаруживать самолеты и вертолеты на расстоянии 18 км и 8 км соответственно. Запуск ракеты выполняется менее чем через 5 секунд после захвата цели. Скорость ракеты Starstreak составляет 1 км/с. Также отметим, что зенитная установка ничего не излучает, поскольку не имеет радиолокационной станции.

"В военных телеграм-каналах, обсуждая эти фотографии, говорят, что "Стормеры" - это установки, необходимые для наступления ВСУ. При российском господстве в воздухе наступление Украины в степных условиях юга Украины может быть уязвимым. И британские ЗРК призваны как минимум частично нивелировать это превосходство. То есть это косвенный признак того, что контрнаступление готовится", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

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