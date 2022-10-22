Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, какой урон нанесли утренние ракетные атаки на энергосистему Украины

По состоянию на сейчас в результате ракетных ударов:

в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов,

в Николаевской - 188 400,

в Волынской области - 102 000,

в Черкасской - 242 000,

в Ровенской - 174 790,

в Одесской - 10500.

То есть, общее число отключенных абонентов - 1 389 690 человек.

Всего силами ПВО уничтожено 18 ракет.

Как писала "Страна", власти Запорожской области готовят план на случай прорыва гидросооружений Днепровского каскада ГЭС.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

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