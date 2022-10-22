После обстрелов 1,4 миллиона украинцев остались без света - Офис президента
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, какой урон нанесли утренние ракетные атаки на энергосистему Украины
По состоянию на сейчас в результате ракетных ударов:
- в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов,
- в Николаевской - 188 400,
- в Волынской области - 102 000,
- в Черкасской - 242 000,
- в Ровенской - 174 790,
- в Одесской - 10500.
То есть, общее число отключенных абонентов - 1 389 690 человек.
Всего силами ПВО уничтожено 18 ракет.
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Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.
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