В городе Ровно и в других общинах области вводятся графики ограничения электроснабжения из-за дефицита мощностей.

Об этом сообщает в Telegram глава областной военной администрации Виталий Коваль.

"Также по очереди будут применяться стабилизационные отключения на Владимирещине, Сарненщине, Дубровищине, Березновщине, Гощанщине, Острожщине, Костопольщине, Корещине, Здолбуновщине", - пишет Коваль.

Напомним, на днях замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть готовыми к отключениям света, воды и тепла из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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