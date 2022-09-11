Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар показал макеты будущего завода беспилотников "Байрактар" на территории Украины.

Снимки публикует украинское издание Defence Express.

По словам Байрактара, общая площадь центра Baykar в Украине будет более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.

В комментариях читатели указывают, что пока макет напоминает больше складское помещение, а не завод с промышленным производством.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турки могут построить завод по производству "Байрактаров" в Украине до конца 2023 года.

А на днях Владимир Зеленский наградил турецкого производителя беспилотников "Байрактар" орденом "За заслуги".

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