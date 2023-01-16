Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом 16 января сообщают в пресс-службе Кремля.

В сообщении Кремля говорится, что по Украине обсуждался обмен пленными (в первую очередь - ранеными), зерновая сделка и поставки Украине западного оружия.

Также Путин заявил, что Украина ведет "лицемерную политику", примером которой он называет "неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества".

Также президенты обсудили поставки газа в Турцию и создание в ней "регионального газового хаба", вопросы "нормализации турецко-сирийских отношений".

Напомним, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна намерена продвигать идею "локальных перемирий" в Украине.

Также мы писали, что во время телефонного разговора Эрдоган собирался обсудить с Зеленским и Путиным создание гуманитарного коридора для раненых.

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