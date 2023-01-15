Турция предлагает использовать свою территорию для гуманитарного коридора между Россией и Украиной.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, идея Турции состоит в том, чтобы Украина использовала их каналы коммуникации с Россией для возвращения военных и гражданских лиц.

Пока это предложение обсуждается, добавил он.

Напомним, что вчера закончился третий раунд переговоров омбудсменов Украины и России.

Лубинец встречался в Анкаре со своей российской визави Татьяной Москальковой. Они обсудили обмен раненых военнопленных, а также взаимную защиту гражданских лиц, в частности - по установлению местонахождения и воссоединению семей.

Ранее мы писали, что накануне в последний момент был сорван запланированный обмен пленными между Украиной и РФ. Украина обвинила Россию в срыве договоренностей.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в российском плену находятся 23 украинских военнослужащих, которые считались погибшими.