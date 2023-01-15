"Для возвращения военных и гражданских". Турция предложила Украине свою территорию для гумкоридора с Россией
Турция предлагает использовать свою территорию для гуманитарного коридора между Россией и Украиной.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
По его словам, идея Турции состоит в том, чтобы Украина использовала их каналы коммуникации с Россией для возвращения военных и гражданских лиц.
Пока это предложение обсуждается, добавил он.
Напомним, что вчера закончился третий раунд переговоров омбудсменов Украины и России.
Лубинец встречался в Анкаре со своей российской визави Татьяной Москальковой. Они обсудили обмен раненых военнопленных, а также взаимную защиту гражданских лиц, в частности - по установлению местонахождения и воссоединению семей.
Ранее мы писали, что накануне в последний момент был сорван запланированный обмен пленными между Украиной и РФ. Украина обвинила Россию в срыве договоренностей.
Также "Страна" рассказывала, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в российском плену находятся 23 украинских военнослужащих, которые считались погибшими.