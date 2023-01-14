Украина обвинила РФ в срыве запланированного на сегодня обмена пленными
В субботу, 14 января, в последний момент был сорван запланированный обмен пленными между Украиной и РФ.
Об этом сообщает украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными, обвиняя в этом Москву.
"О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в заявлении штаба.
При этом сами причины ведомство не формулирует.
Напомним, на днях украинский и российский омбудсмены - Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова - договорились об обмене 40 пленных.
Последний обмен пленными Украина провела 8 января, вернув домой 50 военных. Среди них - защитники Мариуполя и Бахмута.
Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.