В субботу, 14 января, в последний момент был сорван запланированный обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными, обвиняя в этом Москву.

"О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в заявлении штаба.

При этом сами причины ведомство не формулирует.

Напомним, на днях украинский и российский омбудсмены - Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова - договорились об обмене 40 пленных.

Последний обмен пленными Украина провела 8 января, вернув домой 50 военных. Среди них - защитники Мариуполя и Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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