В российском плену находятся 23 украинских военнослужащих, которые считались погибшими.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Лубинец рассказал об итогах переговоров в Турции с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

"Впервые российская сторона уехала с предложениями, которые предварительно мы обсуждали. Прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией.

Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, когда наши граждане и герои, считавшиеся погибшими, обнаружены живыми. Российская сторона подтвердила, что они живы – 23 наших парня. Это огромный позитив", - сообщил омбудсмен.

Ранее мы писали, что накануне на встрече в Турции украинский и российский омбудсмены - Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова - договорились об обмене 40 пленных.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в российских колониях, где содержатся украинские военнопленные, частично улучшились условия содержания.