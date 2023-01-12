Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отрицает обсуждение с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом идеи гуманитарного коридора для раненых, о котором сообщала вчера Турция.

Об этом пишут российские СМИ.

"Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась... Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было", - заявила Москалькова.

Напомним, о том, что Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией в Украине и готова взять на себя их лечение, заявил вчера президент Турции Эрдоган.

Где именно предлагается открыть коридор и в связи с какой именно ситуацией, в сообщении не уточнялось.

Напомним, в Турции вчера проходили переговоры российского и украинского омбудсменов, в рамках которого стороны договорились об обмене 40 пленных.

Ранее Лубинец говорил, что основным вопросом, который будет обсуждаться в ходе переговоров, станет возвращение домой военнослужащих и гражданских лиц. При этом он заявлял, что с российской коллегой "наработано много планов" для беседы, о которых "публично он рассказать не может".