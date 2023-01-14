Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна намерена продвигать идею "локальных перемирий" в Украине.

Об этом пишет в субботу, 14 января, Hurriyet Daily News.

При этом, по его мнению, заключение полномасштабного соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы весьма маловероятно.

Напомним, что на днях был анонсирован телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станет открытие гуманитарного коридора в Турцию для раненых в результате боевых действий.

Ранее мы писали, что 11 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Турецкий чиновник заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Украине для предотвращения дальнейших человеческих жертв.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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