На борту разбившегося 18 января в Броварах Киевской области вертолета находились десять человек. Семеро из них были руководителями Министерства внутренних дел.

Об этом сообщила во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева.

"Пока мы можем говорить о 14 погибших в результате авиакатастрофы, из них один ребенок: девочка 2017 года рождения. На борту вертолета находились 10 человек: трое - это члены экипажа и семеро - это руководство МВД. В частности, среди них министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович", - сказала Рева.

На борту также были помощница, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф.

Ранее в ГСЧС заявляли, что на борту рухнувшего вертолета находились шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, и три члена экипажа ГСЧС.

Напомним, вертолет упал утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. Из-за падения пострадали воспитанники и сотрудники детского сада, а также родители некоторых детей.