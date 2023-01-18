Погибший в авиакатастрофе в Броварах замминистра Евгений Енин не должен был лететь в этом вертолете.

Об этом сообщил политолог Юрий Романенко.

"Енин сел в последний момент в вертолет, он вчера не должен был лететь, насколько я знаю, еще вечером он не собирался лететь. И в последний момент произошло это решение его и он сел в вертолет", - сказал Романенко.

Ранее стало известно, куда летело руководство МВД, погибшее в Броварах.

Также "Страна" рассказывала, что известно о погибшем в авиакатастрофе главе МВД Денисе Монастырском.

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