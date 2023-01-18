Блогер Сабина Мусина опубликовала у себя в Instagram сториз с Александром, который во время сегодняшней авиакатастрофы в Броварах потерял дочь и жену.

Близкие Александра открыли сбор средств, но нашлись те, кто усомнился, не мошенница ли это сделала.

Мужчине пришлось записать видео-подтверждение.

Во время записи Александр плачет.

По последним данным, после крушения вертолета в Броварах пятеро людей в тяжелом состоянии, среди них - беременная женщина.

"Страна" подробно писала о катастрофе и о ее возможных причинах.

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