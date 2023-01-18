Кабмин поручил создать в рамках Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС специальную рабочую группу, которая будет контролировать расследование трагедии в Броварах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль рассказал, что в состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

"Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим", - пишет премьер.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, исполнять обязанности министра внутренних дел будет глава Нацполиции Игорь Клименко.

По последним данным, погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета в Броварах Киевской области завершены.

Напомним, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

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