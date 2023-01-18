Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"После обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства. Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - написал Шмыгаль.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах 18 января, также погибли его заместитель и госсекретарь МВД.

Мы подробно рассказывали о том, что известно о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.

Также мы сообщали, что МВД опубликовало имена погибших пилотов и пассажиров упавшего в Броварах вертолета.

Кроме того, очевидцы рассказали о моменте падения вертолета, после которого в здании детского сада в Броварах вспыхнул пожар.