Пятеро пострадавших из-за падения вертолета в Броварах Киевской области в тяжелом состоянии, беременную женщину положили в гинекологию.

Об этом сообщил главный врач Броварской больницы Валентин Багнюк, который добавил, что у беременной женщины на спине достаточно большая рана.

"Это, по большому счету, случай амбулаторный, но мы ее положили в гинекологию, потому что у нее около 20 недель беременности. Положили, чтобы она побыла, чтобы не было угрозы выкидыша", - сказал он.

Багнюк добавил, что в тяжелом состоянии остаются 5 человек - три ребенка и двое взрослых, среди которых отец с дочерью - у них около 30% ожогов тела, а также ожог дыхательных путей.

Напомним, в Броварах в связи с сегодняшней катастрофой вертолёта объявлен трехдневный траур.

По последним данным ГСЧС погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Травмы получили 25 человек, среди них 11 детей. Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета завершены.

Ранее мы писали, что вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

Также мы сообщали, что Кабмин поручил создать рабочую группу для контроля расследования трагедии в Броварах. В состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

"Страна" собрала основные версии, которые обсуждаются к данному моменту по поводу случившейся катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД.