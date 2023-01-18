В Броварах в связи с сегодняшней катастрофой вертолёта объявлен трехдневный траур.

Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко в Telegram-канале.

"В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей громаде...", -написал Сапожко.

Также городской голова выразил соболезнования родным и близким погибших.

По последним данным ГСЧС погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Травмы получили 25 человек, среди них 11 детей. Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета завершены.

Ранее мы писали, что вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

Также мы сообщали, что Кабмин поручил создать рабочую группу для контроля расследования трагедии в Броварах. В состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

"Страна" следит за новостями 18 января в своем онлайне.