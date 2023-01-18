В Броварах Киевской области люди несут цветы и игрушки к месту падения вертолета, где, как сообщалось, погибло 14 человек, включая ребенка.

Сообщается, что травмы получили 25 человек, среди них 11 детей.

Напомним, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

Также МВД опубликовало имена погибших пилотов и пассажиров упавшего в Броварах вертолета.

По последним данным, после крушения вертолета в Броварах пятеро людей в тяжелом состоянии, среди них - беременная женщина.

В связи с сегодняшней катастрофой в Броварах объявлен трехдневный траур.

Мы сообщали, что Кабмин поручил создать рабочую группу для контроля расследования трагедии в Броварах. В состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

"Страна" собрала основные версии, которые обсуждаются к данному моменту по поводу случившейся катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД.