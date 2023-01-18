Утром в Броварах Киевской области рухнул вертолет, на борту которого было руководство МВД. В результате авиакатастрофы погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Рассказываем, что известно о погибших в катастрофе в Броварах руководителях МВД.

1. Нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский занял пост главы МВД летом 2021 года, сменив влиятельного Арсена Авакова. Зеленский тогда укреплял свою вертикаль власти, в которую Аваков не вписывался.

Монастырский же считался человеком команды президента, который проводит его политику.

2. Денис Монастырский был первым, кто сообщил Зеленскому о вторжении РФ в Украину 24 февраля прошлого года. Об этом он в августе вспоминал в интервью Washington Post.

"Было темно. На связи был глава Пограничной службы Украины: он сообщил, что его подчиненные сражаются с россиянами в трех северо-восточных областях Украины", - вспоминал в августе Монастырский.

Тогда он положил трубку и позвонил по телефону президенту Зеленскому, сказав ему, что "началось".

"Учитывая, что атаки идут сразу в нескольких местах, это оно", - сказал тогда министр, предупредив президента, что похоже, Украина столкнулась с полномасштабным вторжением РФ.

3. Арестович охарактеризовал Монастырского как "удивительно спокойного, умного и по-хорошему ироничного человека".

4. Первый заместитель Дениса Монастырского Евгений Енин до назначения в МВД три года проработал заместителем генпрокурора, ответственным за международное сотрудничество. Именно на нем во многом держались международные судебные процессы, которые вела Украина против России - от ущерба, причиненного аннексией Крыма и войной на Донбассе, до возвращения "скифского золота".

В МВД Енин также отвечал за сотрудничество с силовыми ведомствами других стран.

Напомним, исполнять обязанности министра внутренних дел будет глава Нацполиции Игорь Клименко.

Подробно о том, что известно об авиакатастрофе можно почитать в нашем обновляемом материале.