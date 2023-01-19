После крушения вертолета в Броварах Киевской области в больницах находятся 16 человек, из них - шестеро детей. Другие пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

Об этом заявил губернатор Киевской области Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

Место крушения очищено от обломков вертолета, в ближайшее время в пострадавшем доме начнут ремонтировать окна и двери.

Детям из поврежденного детсада организуют обучение в соседних садиках, сообщил Кулеба.

Напомним, в Броварах в связи с катастрофой объявлен трехдневный траур.

По последним данным ГСЧС погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Травмы получили 25 человек, среди них 11 детей. Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета завершены.

В этой катастрофе погибло руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

"Страна" собрала основные версии, которые обсуждаются к данному моменту по поводу случившейся катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Подробнее о катастрофе и о ее причинах "Страна" писала ранее.