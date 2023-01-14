Представитель президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын на брифинге с журналистами высказался на тему мирных переговоров между Россией и Украиной.

Основные тезисы:

В мире превалирует настрой на продолжение конфликта, в таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение. В возможных переговорах по урегулированию ситуации в Украине должны участвовать также Европа и США. У мирового сообщества нет достаточного желания для создания условий для "серьезных переговоров" между РФ и Украиной. При затягивании конфликта Европа устанет от боевых действий, а общественность заявит о нежелании поддерживать Украину. Любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России. Представитель Эрдогана также назвал "абсолютной ложью" сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине.

Напомним, на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "перспектив мирных переговоров с Украиной нет".

Тем временем война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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