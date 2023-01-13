В Столгольме курды повесили возле мэрии чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В связи с этим Турция вызвала для объяснений посла Швеции в Анкаре.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

По словам источника, посла Швеции в Турции Стаффана Херрстрома вызвали в министерство иностранных дел в четверг и уведомили об официальной реакции Анкары на инцидент.

"Было подчеркнуто наше ожидание того, что виновные в инциденте должны быть установлены, а Швеция выполнит свои обещания (по поводу обязательств для вступления в НАТО - Ред.)", - сказал источник.

А спикер Эрдогана Фахреттин Алтун назвал акцию "доказательством того, что шведские власти не сделали необходимых шагов против терроризма, как они утверждали в последнее время".

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызывали в МИД Турции, но отказались сообщить подробности.

В октябре Херрстрома тоже вызывали в МИД из-за "оскорбительного контента" об Эрдогане на шведском общественном телевидении.

Протесты курдов в Стокгольме особо упоминались турецкими властями в контексте требований для вступления Швеции в НАТО. Эрдоган заявлял, что членам Рабочей партии Курдистана (РПК) не следует разрешать проводить акции в Швеции.

Швеция добивалась одобрения Турции на вступление в НАТО. Анкара заявила, что Швеции необходимо занять более четкую позицию в отношении тех, кого турки считают террористами, - в основном курдских боевиков. Также Анкара требовала выполнить другие условия.

Финляндия и Швеция подписали трехстороннее соглашение с Турцией в 2022 году, направленное на преодоление возражений Анкары против их членства в НАТО.

Премьер-министр Швеции заявил в воскресенье, что Стокгольм уверен, что Турция одобрит заявку на членство в НАТО, но добавил, что не выполнит все условия, поставленные Анкарой.