В Финляндии заявляют о необходимости перерыва в несколько недель в переговорах между Финляндией, Швецией и Турцией по вопросу членства в НАТО. Сейчас ситуация "неспокойная" из-за выборов в Турции, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Об этом пишет Reuters.

"Нужен тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы оказались, когда осядет пыль после нынешней ситуации, поэтому никаких выводов делать пока не следует", - заявил он.

Он также заявил, что не видит смысла в том, чтобы Финляндия продвигала процесс вперед Швеции, и что переговоры должны оставаться трехсторонними.

Напомним, Венгрия заявила, что ратифицирует заявки Швеции и Финляндии в НАТО в следующем месяце, в результате чего Турция останется единственным противником среди 30 членов альянса. После митинга в Стокгольме, где протестующий сжег Коран, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции.

Также Анкара заявила, что стране необходимо занять более четкую позицию в отношении тех, кого турки считают террористами.

Как пишет издание Financial Times, если Эрдоган выиграет президентские выборы, то членство Швеции в НАТО окажется под угрозой.