Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих в мае президентских выборах сохранит свою власть, то членство Швеции в НАТО окажется под угрозой.

Об этом пишет Financial Times.

Как сообщает издание, Швеция "лихорадочно" действовала на выходных, чтобы сохранить перспективы членства в НАТО после гневной реакции Анкары на провокацию, во время которой датский правый активист Расмус Палудан сжег Коран возле турецкого посольства в Стокгольме. Шведские премьер-министр и министр иностранных дел изо всех сил стремились разрядить волну гнева турков.

"Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, не обязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является глубоко неуважительным актом. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которые обижены тем, что произошло в Стокгольме", — написал в Твиттере премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

А министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем добавил: "Исламофобские провокации ужасны. Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я поддерживаем высказанные мнения".

Еще накануне поджога Турция отменила запланированный визит министра обороны Швеции Пола Джонсона, который должен был стать первой двусторонней встречей с тех пор, как возле мэрии Стокгольма повесили чучело Эрдогана.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал Джонсону, что "мерзкие и гнусные" протесты в Стокгольме сделали их запланированную на 27 января встречу для обсуждения членства в НАТО "бессмысленной".

А Министерство иностранных дел Турции после инцидента с чучелом вызвало посла Швеции и заявили, что "разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под видом свободы слова совершенно неприемлемо".

Директор Института тюркологических исследований Стокгольмского университета Пол Левин сказал, что переговоры с НАТО "привели к глубокому кризису".

"Если Эрдоган останется у власти, до ратификации могут пройти годы, а не месяцы, по крайней мере, если другие союзники по НАТО не вмешаются с любым доступным кнутом и пряником, чтобы убедить Анкару", — сказал он.

Спор со Швецией и Финляндией дал Эрдогану необычные рычаги воздействия на западных партнеров, а общественный гнев по поводу событий в Стокгольме может помочь активизировать его консервативный электорат в преддверии майских выборов, пишет газета. Также возмущение событиями в Стокгольме привело к редкому консенсусу власти с оппозицией. Кемаль Кылычдароглу, председатель крупнейшей оппозиционной партии Турции, заявил в Твиттере, что осуждает сожжение Корана, назвав его фашизмом.

Венгрия заявила, что ратифицирует заявки Швеции и Финляндии в НАТО в следующем месяце, в результате чего Турция останется единственным противником среди 30 членов альянса.

Как писала "Страна", после сожжения Корана Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО.

Также Анкара заявила, что стране необходимо занять более четкую позицию в отношении тех, кого турки считают террористами, — в основном курдских боевиков.