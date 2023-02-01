Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на съезде своей партии.

Об этом пишет "Анадолу".

Эрдоган резко прокомментировал недавние протесты в Стокгольме, где сожгли Коран. Он заявил, что Швеция старается тщетно, поскольку после этого Турция не согласует ее заявку на членство в НАТО.

"Швеции не следует терять время. Пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне не будут действовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вступлению в НАТО", - сказал президент.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция положительно относится к намерению Финляндии присоединиться к альянсу.

Напомним, в конце января глава МИД Турции объявил об остановке переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО.

Кроме того, сообщалось, что если Эрдоган выиграет президентские выборы, то членство Швеции в НАТО окажется под угрозой.

Также мы писали о том, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью телекомпании Yle заявлял, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.