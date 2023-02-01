Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО
Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на съезде своей партии.
Об этом пишет "Анадолу".
Эрдоган резко прокомментировал недавние протесты в Стокгольме, где сожгли Коран. Он заявил, что Швеция старается тщетно, поскольку после этого Турция не согласует ее заявку на членство в НАТО.
"Швеции не следует терять время. Пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне не будут действовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вступлению в НАТО", - сказал президент.
В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция положительно относится к намерению Финляндии присоединиться к альянсу.
Напомним, в конце января глава МИД Турции объявил об остановке переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО.
Кроме того, сообщалось, что если Эрдоган выиграет президентские выборы, то членство Швеции в НАТО окажется под угрозой.
Также мы писали о том, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью телекомпании Yle заявлял, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.