В Североатлантическом Альянсе не видят никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин изменил свои цели в войне против Украины. В НАТО наоборот наблюдают подготовку Россией нового наступления, о котором ранее говорили в ГУР Украины.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, то это то, что эта агрессивная война, спровоцированная Путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру", - заявил он, выступая в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

Столтенберг заявил, что НАТО видит, что РФ готовится к новому наступлению.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", - сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО считает, что Путин не изменил свою цель вторжения.

"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", - заявил он.

Вместе с тем, он допустил, что, скорее всего, "эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров".

Напомним, сегодня сообщалось, что экс-госсекретарь США Помпео заявил о необходимости найти компромиссное решение в войне РФ и Украины.

Также мы писали, что командующий армии Литвы считает, что Россия торопится начать новое наступление до прибытия в Украину западных танков.