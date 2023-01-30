Экс-госсекретарь Соединенных Штатов и экс-глава ЦРУ Майкл Помпео заявил о необходимости компромиссного решения в российско-украинской войне.

Об этом он сказал в ходе ток-шоу политических новостей Дэйва Рубина.

Он заявил, что если Украина готова защищать суверенитет на фронте, то он сам "готов помогать им защищаться от террористического режима, который убивает гражданских".

При этом он заявил, что война несет ежедневные риски для США - опасность применения тактического ядерного оружие и возможные киберкампании России.

"Нам нужно найти решение, которое имеет две особенности. Во-первых, оно должно быть приемлемо для российского народа и украинского. Во-вторых, нужно найти решение, которое было бы долговечным", - сказал Помпео.

Он также заявил, что "у Америки есть возможность проявить свою силу, не солдат, летчиков или моряков, сделать это быстро и со значимым результатом".

Ранее мы писали, что у Зеленского объяснили, к чему могут привести территориальные "компромиссы" с РФ.

Между тем, более 60% украинцев считают, что не нужно идти на компромиссы с РФ ради мира.