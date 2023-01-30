Задержки западных вооружений несколько раз за войну срывали контрнаступления Украины, когда была такая возможность. Это способствовало затягиванию конфликта.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны" (ISW).

"Институт" отмечает, что "если бы цель Запада состояла в том, чтобы сократить период войны, ускорив освобождение Украиной оккупированной территории", то характер западной помощи должен был фундаментально измениться с июня 2022 года Речь о переводе ВСУ полностью на натовское вооружение.

"Исчерпание запасов систем времен холодной войны ясно указывало на то, что Западу придется перевести Украину на полную зависимость от западных систем", - говорится в анализе.

Не сделав этого к тому моменту, как российское наступление забуксовало, Запад добился того, что ВСУ не смогли развить успех осенних контрнаступлений. Поэтому россияне получили возможность перегруппировать свои силы.

"Многие факторы, без сомнения, способствовали тому, что Украина не смогла продолжить контрнаступательные операции после Херсона, но неспособность Запада предоставить необходимую технику была, безусловно, ключевой. Таким образом, эта неудача позволила россиянам частично вернуть себе инициативу в войне", - пишут военные эксперты.

При этом ошибочные решения Украины также способствовали задержке контрнаступлений, считают аналитики.

"ISW не готова признать, что все украинские военные решения были оптимальными", - говорится в анализе организации. Но сами эти ошибки не называются.

Основной вывод отчета - Украине как можно скорее нужно предоставить все необходимые средства для наступления, иначе война будет снова затянута.

Напомним, Минобороны в этом году увеличит закупки украинских БПЛА для ВСУ. На эти цели направят 20 миллиардов гривен.

Ранее оперкомандование "Юг" рассказало о подготовке ВСУ к наступлению под Херсоном.

Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.