ВСУ продолжают истощать РФ на юге и держать его под огневым контролем, готовясь к своему новому контрнаступлению. Сейчас упор делается на поражении складов и мест дислокации войск.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг нуждается в местах дислокаций и опоры как плацдарма, они будут выискивать такую позицию. Об этом свидетельствует и маневрирование подразделениями по всему левобережью, где они пытаются обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Но постоянна наша огневая работа, наш огневой контроль, который их донимает, не дает им такой возможности", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что истощение врага является частью подготовки к возможному предстоящему контрнаступлению украинских войск.

"Напомню, что это и очень существенное влияние в рамках подготовки к контрнаступлению. Это истощение мощностей врага на моральном, логистическом и физическом плане", - объяснила она.

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