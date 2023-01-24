Россия увеличила количество носителей ракет "Калибр" в Черном море, вернув на дежурство подводную лодку.

Об этом сообщила спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального марафона.

"Морская погода нам помогает. Море штормит – это сезонно, понятно, но все же враг пытается маневрировать корабельной группировкой. Несмотря на то, что общее количество они сохраняют – 11 единиц сейчас есть в Черном море, тем не менее количество ракетоносителей на сегодняшнее утро увеличилось", - сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне вернули на дежурство подводную лодку.

"Есть сейчас 3 надводных и один подводный ракетоноситель. Общий залп оценивается в 28 ракет", - сказала Гуменюк.

Она призвала украинцев внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие.

По состоянию на 23 января на боевом дежурстве у РФ также было 11 кораблей с общим залпом в 24 ракеты (на трех носителях).

Напомним, ранее суммарный залп ракет на российских носителях в Черном море составлял 40 ракет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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