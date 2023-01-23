Россия использует ядерное оружие как один из элементов запугивания. Однако она не испытывала боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

По словам Скибицкого, сейчас угроза и вообще риторика применения ядерного оружия не стоит так актуально, как это было в начале осени. По его словам, этому способствовали и меры международного сообщества по ядерной безопасности, включая реакцию США, Китая, Европы.

Скибицкий сообщил, что Украина постоянно отслеживала и отслеживает все, что связано с ядерным оружием, тем более, перед началом полномасштабного вторжения.

"Носители ядерного оружия есть и в Крыму, россияне постоянно отрабатывали вопросы доставки ядерного боезаряда, подготовки оружия к возможному боевому применению. Что касается технического состояния, это тактическое ядерное оружие, изготовленное еще при Советском союзе. Да, был продлен срок эксплуатации, но на "Искандерах", на "Калибрах" боевой заряд даже не испытывался. Но тем не менее все понимают, что ядерное оружие у режима Путина есть и Москва использует это как один из элементов давления и устрашения", - сказал Скибицкий.

Напомним, также украинская разведка озвучила прогнозируемые направления российского наступления в феврале-марте.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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