В украинской разведке прогнозируют, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях. Также ГУР Минобороны допускает вероятное наступление россиян на Купянском направлении (Харьковская область).

Об этом сообщил замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

"Февраль-март - будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях. Мы еще видим сейчас перекидывание второй механизированной дивизии первой танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", - сказал Скибицкий.

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